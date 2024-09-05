Диетолог Белоусова: по жирно-кислотному составу льняное масло похоже на морскую рыбу

Диетолог Анна Белоусова рассказала, как льняное масло влияет на организм человека. По жирно-кислотному составу оно очень похоже на морскую рыбу, отметила эксперт в беседе с ИА НСН.
По ее словам, продукт действительно является очень полезным, однако есть нюанс.
«Полиненасыщенные жирные кислоты льняного масла, которые омега-3 в основном представлены, очень нестабильны», — пояснила врач.
Избежать негативных последствий поможет правильное хранение. Медик посоветовала держать льняное масло в темном месте или в холодильнике. Также важно обращать внимание на дату выработки во время покупки, добавил RT.
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