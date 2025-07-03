Назвавшего Югру родиной узбеков депутата лишили зарплаты

Депутата от фракции КПРФ в Думе ХМАО Халида Таги-Заде лишили зарплаты после скандального высказывания о том, что регион является «исторической родиной» узбеков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам председателя Бориса Хохрякова, решение не связано с провокационными заявлениями депутата. Глава комитета Думы по социальному развитию Василий Филиппенко заявил, что Таги-Заде лишили зарплаты из-за того, что он пропускал заседания окружного парламента и комитетов и практически не выполнял свою работу.

При этом мандат у парламентария не забирали. Несмотря на прекращение депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе, он продолжит работу как сотрудник комитета по соцразвитию.

Скандал вокруг депутата развернулся в мае. Тогда на одном из заседаний думы Таги-Заде сделал вызвавшее общественный резонанс высказывание о том, что узбеки едут в Югру «на историческую родину».

Ранее главой Ханты-Мансийского автономного округа назначили Руслана Кухарука, его кандидатуру поддержали большинство депутатов окружной думы. Он сменил на посту Наталью Комарову.