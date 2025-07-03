Минсоцразвития Подмосковья напомнило о выплатах для юбиляров совместной жизни

Семейная пара Сергея и Надежды Колпаксиди из Люберец отметила полувековой юбилей совместной жизни. По этому случаю супруги получили единовременную выплату от региона, сообщили в Минсоцразвития МО.

Муж с женой познакомились 70 лет назад, когда учились в первом классе Старогородковской средней школы в Одинцовском районе. После ее окончания Сергей уехал учится в Рижское ВВАИУ им. Я. Алксниса, а Надежда — в МОПИ им. Крупской.

За 50 лет брака пара построила дом, вырастила и воспитала сына Евгения и дочь Елену. У Сергея и Надежды появились уже три внучки, два внука, а еще правнук и правнучка.

В ведомстве напомнили, что всем парам, начиная с золотой свадьбы, полагается выплата в пять тысяч рублей. Сумма увеличивается на тысячу рублей каждые пять лет. Оформить услугу можно на региональном портале Подмосковья.