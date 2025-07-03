Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки, но и не гарантировала

Центробанк рассмотрит возможность понизить ключевую ставку в июле, но не стоит ждать, что она начнет снижаться быстро. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса, ее слова привел РБК .

Она напомнила, что в прошлом году Банк России уже допустил ошибку, объявив во всеуслышание, что планирует понизить ключевую ставку, если инфляция продолжит снижаться. Однако участники рынка неверно считали посланный сигнал и начали активно кредитоваться.

В результате инфляция начала ускоряться, и регулятору вместо понижения ставки пришлось ее повышать еще сильнее. Глава ЦБ назвала этот случай уроком для себя.

«Любое решение не гарантировано, в том числе и что будет обязательное снижение ставки», — подытожила Набиуллина.

Она добавила, что любое решение будут принимать «очень осторожно», ориентируясь на статистические и другие данные.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин рассказал, что решение будет зависеть от того, насколько быстро инфляция будет двигаться к установленному на 2026 год порогу.