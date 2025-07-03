«Неловко заставлять себя ждать, обидится еще». Путин покинул форум АСИ

Путин покинул форум АСИ и поехал говорить по телефону с Трампом

Президент России Владимир Путин извинился перед участниками форума «Сильные идеи для нового времени», что вынужден покинуть их до окончания пленарного заседания. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Пожалуйста, не сердитесь. Я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить, но… Неловко заставлять себя ждать, обидится еще», — заявил глава государства на прощание.

Зал отреагировал на его слова дружным смехом.

Ранее Путин на выставке конкурса растущих российских брендов «Знай наших» рассказал, что вечером его ждет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Последний подтвердил эту информацию, заявив, что звонок назначен на 17:00.

Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что личная встреча двух президентов может состояться где и когда угодно, но для этого необходима договоренность.