Навигацию на 20 остановочных павильонах обновили в Красногорске

В городском округе Красногорск продолжается масштабная работа по улучшению транспортной инфраструктуры, направленная на повышение комфорта и удобства передвижения для всех жителей и гостей округа. Совместные усилия администрации округа, профильных ведомств и подрядных организаций позволяют постепенно преобразовать городскую транспортную сеть.

Одним из важных этапов этой работы стало обновление навигационных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта. В настоящий момент новая навигация уже установлена более чем на 20 остановках, охватывающих не только центральные районы Красногорска, но и другие населенные пункты городского округа.

В числе обновленных объектов — микрорайон Опалиха О3, жилой комплекс «Изумрудные холмы», улица Народного ополчения и 1-й проезд Народного ополчения, а также рабочий поселок Нахабино, село Ильинское-Усово и жилой комплекс «Лесобережный». Новые информационные стенды и указатели содержат актуальные данные о маршрутах, расписании и направлениях движения, что значительно облегчает ориентирование пассажиров.

В ближайшее время планируется продолжить работы по замене и установке новых информационных указателей еще примерно на 50 остановочных павильонах. Такой масштабный проект позволит сделать транспортную инфраструктуру более прозрачной и удобной, повысить качество обслуживания пассажиров и стимулировать использование общественного транспорта.

Кроме того, в рамках программы модернизации ведется работа по ремонту и благоустройству самих остановочных комплексов, улучшению дорожного покрытия и организации безопасных пешеходных переходов. Все эти меры направлены на создание комфортной городской среды, отвечающей современным стандартам.