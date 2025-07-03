Свыше 300 врачей построили дома в Подмосковье по льготной программе

В Подмосковье действует губернаторская программа «Земля врачам». Свыше 300 медицинских работников региона уже построили дома на полученных участках.

На выделенных территориях врачи возвели 312 жилых зданий. Только за последний месяц было завершено строительство 20 из них.

«Возводят дома как в черте населенных пунктов городских и муниципальных округов, так в специально созданных поселках для медработников. На сегодняшний день еще 110 специалистов — в процессе строительства. Наиболее активно строятся в городских округах: Домодедово, где построено врачами 69 домов, а в Пушкинском и Коломне возведено по 43 дома в каждом округе», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Кроме того, с начала года еще 87 врачей получили территории в рамках программы.

В общей сложности с момента старта действия закона о поддержке медиков в Подмосковье распределили 2 512 участков.