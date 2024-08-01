Диетолог Барредо предупредила, что помидоры раздражают ЖКТ
Полностью исключить помидоры из рациона следует людям, страдающим гастритом, язвой желудка и подагрой. Об этом «ФедералПресс» сообщила диетолог Алена Барредо.
Она объяснила, что в этих овощах содержатся пуриновые и пиримидиновые основания, которые могут увеличивать уровень мочевой кислоты в организме, что способствует обострению указанных заболеваний.
По словам врача, помидоры содержат много щавелевой кислоты, что может вызывать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и усиливать боль. При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, она может кристаллизоваться в почках, что ухудшает состояние. Кроме того, если у человека есть аллергия на помидоры, их употребление строго противопоказано, добавила специалист.