Жители Одинцова примут участие в проекте «Спорт на селе»

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» реализует всероссийский проект «Спорт на селе». В нем примут жители Одинцовского городского округа.
Конкурсный отбор проекта проводится в два этапа. Победители получат комплекты спортивного инвентаря, сувенирную продукцию и методические материалы для реализации бесплатных спортивно-массовых мероприятий для сельского населения.
Всего в рамках проекта проведут не менее 1000 бесплатных спортивных активностей на сельских территориях, а более 15 тысяч человек будут вовлечены в систематические занятия физической культурой и спортом.
Цель проекта — популяризация здорового образа жизни на сельских территориях и создание условий для вовлечения молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом.
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