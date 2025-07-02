Жители Одинцова примут участие в проекте «Спорт на селе»

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» реализует всероссийский проект «Спорт на селе». В нем примут жители Одинцовского городского округа.

Конкурсный отбор проекта проводится в два этапа. Победители получат комплекты спортивного инвентаря, сувенирную продукцию и методические материалы для реализации бесплатных спортивно-массовых мероприятий для сельского населения.

Всего в рамках проекта проведут не менее 1000 бесплатных спортивных активностей на сельских территориях, а более 15 тысяч человек будут вовлечены в систематические занятия физической культурой и спортом.

Цель проекта — популяризация здорового образа жизни на сельских территориях и создание условий для вовлечения молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом.