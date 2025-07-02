Один из задержанных в Екатеринбурге азербайджанцев изобличил соучастников

Один из обвиняемых в убийствах и покушении на убийство в Екатеринбурге дал подробные показания по делу и изобличил подельников. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко .

В деле фигурируют шесть обвиняемых, все они — граждане России азербайджанского происхождения. Им инкриминируют два убийства (в 2001 и 2011 годах) и одно покушение. Сейчас они находятся под стражей.

Накануне в Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Позже его сын заявил, что отца допросили как свидетеля по делу и отпустили.

Параллельно с этим в Воронеже силовики ворвались в особняк бизнесмена Юсифа Халилова, совладельца местного Алексеевского рынка. Задержали его или нет, официально не сообщалось.

Эти меры, предположительно, приняли в ответ на задержание россиян в Азербайджане.