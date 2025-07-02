Соревнования по пожарно-спасательному спорту начались в Подольске

В Подольске на стадионе «Пламя» учебного центра ФПС стартовали соревнования главных управлений МЧС России по субъектам Центрального федерального округа по пожарно-спасательному спорту В них участвуют более 500 спортсменов из разных регионов России.

На открытии выступили заместитель министра по делам гражданской обороны, начальник Главного управления МЧС по Московской области, руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области и другие гости.

Среди участников — сборная команда Московской области, которая является 26-кратным чемпионом России. В ее составе выступают опытные спортсмены, имеющие звания призеров национальных и международных соревнований.

В течение четырех дней огнеборцы из восемнадцати объединений будут состязаться в пяти дисциплинах. В том числе штурмовка лестницы, боевое развертывание, пожарная эстафета, двоеборье, 100-метровая полоса с препятствиями.