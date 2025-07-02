Житель Дмитрова стал финалистом областной программы «Герои Подмосковья»

Врип Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов встретился с финалистом областной программы «Герои Подмосковья» Владимиром Мясниковым. Через два месяца он начнет обучаться в очно-заочном формате.

Михаил Шувалов спросил у гостя, сложно ли было проходить отбор.

«В целом нет, но волнуюсь, как справлюсь с учебой», — поделился финалист программы «Герои Подмосковья».

Владимир Мясников окончил Коломенское высшее артиллерийское училище, он — ветеран контртеррористических операций в Чечне. Владимир трудился в строительной сфере, а в 2022 году добровольно отправился в зону специальной военной операции. Весной 2024 года бойца демобилизовали.

Владимир воспитывает пятерых детей, старший из которых служит в спецназе, а младший мечтает поступить в военное училище. Также на встрече побеседовали на тему социализации, психологической помощи, а также содействия в обучении и трудоустройстве участникам специальной военной операции, которые возвращаются с фронта.

«Среди задач, стоящих перед муниципалитетом — работа по поддержке и оказанию помощи участникам спецоперации, их семьям. У вас серьезный управленческий потенциал, округу нужны такие специалисты. Ждем вас через год на работу в нашу команду», — сказал Михаил Шувалов.

Отметим, что областная программа «Герои Подмосковья» продолжает федеральную инициативу «Время героев» и направлена на формирование кадрового резерва из числа участников специальной военной операции для органов государственного и муниципального управления и государственных компаний. Всего от кандидатов из Подмосковья и 28 регионов страны поступило более 2,5 тысяч заявок, а в финал вышли 70 участников.