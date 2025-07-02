Подмосковье встретит рекордное число хоккейных команд на Кубке Овечкина

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Международный Кубок Александра Овечкина среди детских хоккейных школ в 2025 году станет рекордным по числу команд-участников. Соревнования стартуют в Подмосковье 2 августа. Об этом сообщили в Минспорта МО.

В хоккейной гонке примут участие 24 клуба из России, Белоруссии и Казахстана. Матчи пройдут на традиционных аренах в Красногорске и Мытищах. Завершится турнир ​9 августа.

В ведомстве отметили, что за семь лет проведения Кубок Александра Овечкина стал визитной карточкой Подмосковья. Турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных событий в стране. В прошлом году соревнования впервые выиграл московский «Спартак», прервав серию побед самого титулованного клуба ЦСКА, который забирал главный приз четыре раза подряд.

Международный Кубок Александра Овечкина проводится по госпрограмме «Спорт России».

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