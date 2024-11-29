Дерматолог Алимова: средства с SPF-защитой необходимо использовать круглый год

Регулярное использование крема с SPF-защитой поможет уберечь кожу от преждевременного старения. Наносить специальные средства необходимо даже в пасмурные дни, сообщает РИАМО со ссылкой на врача-дерматовенеролога, косметолога Евгению Алимову.
По словам специалиста, даже в зимнее время года ультрафиолетовые лучи воздействуют на кожу, проникая через облака и стекло. Круглогодичное использование крема с физическими фильтрами поможет замедлить процессы фотостарения, передает сайт kp.ru.
Однако подбирать защитное средство нужно с учетом индивидуальных особенностей. Так, во время прохождения курса пилингов используются кремы с SPF 30-50, добавила Алимова.
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