В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей для перевозчиков за опоздание общественного транспорта. Председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с 360.ru объяснил, что меры стали реакцией на многочисленные жалобы пассажиров.

Он отметил, что в ЛДПР постоянно поступают обращения о длительном ожидании автобусов как в городе, так и на междугородних маршрутах. По словам Леонова, за 2024 год только в одном Подмосковье оставили более 37,5 тысячи жалоб на нарушение графика следования общественного транспорта.

«Это неприлично много для одного региона. А что тогда происходит в других? Из-за регулярных задержек транспорта люди нервничают, не могут спланировать время, опаздывают на работу, в поликлинику или другие учреждения», — отметил депутат.

По задумке авторов инициативы, штраф должен составить для должностных лиц от трех до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от пяти до 10 тысяч, юридических лиц — от 10 до 30 тысяч.

Леонов отметил, что в случае опоздания транспорта по не зависящим от перевозчика причинам штрафа не будет.

«Уверен, что введение подобной ответственности поможет снизить количество опозданий общественного транспорта, а также позволит пассажирам быть увереннее при планировании поездок», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее автомобильный журналист Петр Баканов предложил штрафовать за хамское несоблюдение ПДД. Например, когда водитель специально создает аварийные ситуации на дороге.