Электрическую мощность котельной в деревне Ложки увеличили в Солнечногорске

Сотрудники филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» выдали мощность блочно-модульной котельной в деревне Ложки, расположенной в городском округе Солнечногорск. Она обеспечивает теплом свыше 2000 местных жителей.

Чтобы выдать мощность в 40 киловатт, энергетики возвели воздушную линию с напряжением 0,4 киловольта длиной 100 метров на железобетонных опорах. Также установили и откалибровали приборы учета электроэнергии. Источником питания для этой линии стала подстанция «Поварово».

«Котельную подключили по второй категории надежности, что гарантирует ее бесперебойное электроснабжение: при технологическом нарушении на одной линии электропередачи напряжение автоматически подадут по резервной», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Котельная в Ложках — элемент комплексного подхода к обновлению коммунальной инфраструктуры Московской области. Все подключения осуществляют с использованием новейших технологий, которые гарантируют надежное энергоснабжение объектов социальной важности.