Новое оборудование установят на котельной в поселке Миронцево под Солнечногорском

Плановая подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в Солнечногорске идет полным ходом. В поселке Миронцево специалисты начали установку двух новых котлов на местной котельной.
Подрядная организация «ЕКС» успешно завершила инструктаж и начала монтаж оборудования. Также проводят ремонт деаэратора и системы химической водоподготовки.
«Сейчас особое внимание уделяем котельным и тепловым сетям, где в прошедший отопительный сезон были проблемы. Специалисты активно проводят работы в рамках контракта. Сейчас производят замену загрузки в фильтрах системы химводоподготовки. Также в Миронцево обновят порядка трех километров сетей теплоснабжения», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.
Монтаж новых котлов повысит надежность системы теплоснабжения в наступающем отопительном сезоне. Работы проводят в соответствии с установленным планом и графиком.
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