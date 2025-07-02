Новое оборудование установят на котельной в поселке Миронцево под Солнечногорском

Плановая подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в Солнечногорске идет полным ходом. В поселке Миронцево специалисты начали установку двух новых котлов на местной котельной.

Подрядная организация «ЕКС» успешно завершила инструктаж и начала монтаж оборудования. Также проводят ремонт деаэратора и системы химической водоподготовки.

«Сейчас особое внимание уделяем котельным и тепловым сетям, где в прошедший отопительный сезон были проблемы. Специалисты активно проводят работы в рамках контракта. Сейчас производят замену загрузки в фильтрах системы химводоподготовки. Также в Миронцево обновят порядка трех километров сетей теплоснабжения», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Монтаж новых котлов повысит надежность системы теплоснабжения в наступающем отопительном сезоне. Работы проводят в соответствии с установленным планом и графиком.