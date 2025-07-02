Франция анонсировала «самые мощные санкции» ЕС против России за три года

Глава МИД Франции Барро: ЕС скоординирует с США новые санкции против России

Подготовленный Евросоюзом новый пакет санкций против России станет самым жестким за три года. Об этом в интервью газете Le Monde заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он подчеркнул, что новые ограничения Евросоюз синхронизирует с таким же решением США.

«Мы примем самые жесткие европейские санкции, которые мы вводили за три года. Они будут реализованы в координации с США, где ожидается, что пакет масштабных санкций будет принят сенатом в начале июля», — заявил Барро.

Подробностей руководитель внешнеполитического ведомства не привел. Но единственный санкционный проект, который находится на рассмотрении американского сената, разработан Линдси Грэмом*.

Документ предусматривает введение пошлин в 500% против любой страны, которая заключает сделки с Россией.

Сам Грэм* неоднократно заявлял, что нацелился на Китай и Индию как главных импортеров российских нефти и газа.

На этой неделе сенатор объявил, что его инициативу поддержал президент США Дональд Трамп, кроме того, число сторонников санкционного пакета в парламенте увеличилось до 84.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.