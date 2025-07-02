День семьи, любви и верности отметят в Одинцове 6 июля

В парке «Захарово» Одинцовского городского округа пройдет праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. У памятника Петру и Февронии гостей будет встречать музыкальными композициями инструментальный ансамбль «Виолини».

На главной сцене артисты Театра Натальи Бондаревой в формате театрализованного обрядового представления проведут чествование супружеских пар из Одинцовского округа: две из них вместе уже 50 и 55 лет, еще одни супруги отметили свою первую круглую дату — 10 лет. Также поздравят чету молодоженов, которые только начали семейную жизнь.

Украшением праздничной программы станет выступление мужского хора Академии хорового искусства и Ансамбля гусляров «Веселый перезвон».

Также творческими номерами порадуют и артисты Одинцовского округа: вокалистка Ульяна Карпеева, народный коллектив Ансамбль народной песни «Кумушки», солистки мастерской голоса «Путеводная звезда» Виктория Михеева и Изабелла Шиханова, вокальный дуэт Марии Демиденко и Дарьи Алексеевой.