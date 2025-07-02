Ремонт детского сада-школы в Одинцовском округе вышел на финальный этап

Капитальный ремонт корпуса «Майдарово» Ложковской средней общеобразовательной школы подходит к финальной стадии. Это учреждение комбинированного типа будет включать как детский сад, так и начальную школу. Сейчас строительная готовность объекта составляет 75%.

Двухэтажное здание площадью 1649 квадратных метров после открытия вместит четыре класса для первоклассников и три группы для дошкольников.

Сейчас специалисты занимаются установкой систем водоснабжения и водоотведения, а также выполняют электромонтажные и отделочные работы: штукатурят стены, заливают полы, укладывают плитку, монтируют двери и радиаторы, благоустраивают прилегающую территорию.

«Также практически завершили работы на кровле и фасаде. Они выполнены на 98% и 94% соответственно. Каждый этап находится на нашем контроле. Мы понимаем ожидания родителей и прикладываем все усилия, чтобы новый учебный год дети начали в обновленных и комфортных условиях», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Во время капитального ремонта в здании обновляют все коммуникации: системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования. Также модернизируют системы связи, видеонаблюдения, пожарной безопасности и охранной сигнализации. Кроме того, обновят кровлю и фасад, а входную зону обустроят для удобства посетителей. Учебные помещения оснастят современным оборудованием и мебелью.

Ремонт проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая является частью национального проекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств региона. Ожидается, что детский сад-школа откроет свои двери для детей в сентябре 2025 года.