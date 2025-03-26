Академик Теслер не увидел пользы расторопши при отравлении алкоголем

Расторопша не спасает от алкогольной интоксикации. Об этом заявил нарколог, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«В первую очередь все токсины действуют на высокодифференцированные структуры, а это — серое вещество головного мозга», — объяснил специалист.

Теслер отметил, что от опьянения не поможет травянистое растение расторопша, а вот витамины группы B и обильное питье способны успешно справиться с алкогольной интоксикацией.