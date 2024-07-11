Академик Онищенко заявил, что в Москве безопасно пить воду из-под крана
Пить воду из-под крана в Москве совершенно безопасно, потому что она подается по ГОСТу. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
По его словам, качество питьевой воды, которая поступает в водопровод москвичей, тщательно проверяется.
«В московских кранах вода точно подается как питьевая, она соответствует ГОСТу. Это гарантия московского городского муниципалитета», — отметил академик.
Он добавил, что за всех поставщиков бутилированной воды он поручиться не может. Но даже если они наливают ее из-под крана, то она будет соответствовать всем лабораторным показателям питьевой.