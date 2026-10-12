Песков заявил о готовности России не бить по Украине в день выборов

Президент Владимир Путин выразил готовность дать указание не атаковать Украину в день, когда там будут проходить выборы. Об этом ИС «Вести» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что России нужно не перемирие, а устойчивый мир. Песков напомнил, что ВСУ во время выборов в Госдуму наносили беспрецедентные удары по Москве. По его мнению, Украина требует 60 суток перемирия чтобы «собраться с силами, залечить раны» и продолжить конфликт.

«Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов», — уточнил Песков.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что Россия открыта для переговорного процесса. Он добавил, что страна готова делать все возможное для достижения долгосрочного мира.