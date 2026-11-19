В резиденции «Цилинь Шаньчжуан» завершают подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. Кадры с места опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова .

«Мировые взгляды прикованы к этому залу», — подчеркнула она.

Кортеж Путина уже выехал на трехстороннюю встречу из отеля Conrad в Шэньчжэне.

ТАСС уточнил, что Путин прибыл в государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан», где пройдет его встреча с Трампом и Си Цзиньпином.

До этого 19 ноября российский лидер провел личную встречу с главой Белого дома, в Кремле отмечали, что она прошла хорошо. Помощник президента Юрий Ушаков уточнял, что Путин после разговора с коллегой из США находился в отличном настроении.