Захарова показала зал, где пройдет встреча Путина, Трампа и Си
В резиденции «Цилинь Шаньчжуан» завершают подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином. Кадры с места опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мировые взгляды прикованы к этому залу», — подчеркнула она.
Кортеж Путина уже выехал на трехстороннюю встречу из отеля Conrad в Шэньчжэне.
ТАСС уточнил, что Путин прибыл в государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан», где пройдет его встреча с Трампом и Си Цзиньпином.
До этого 19 ноября российский лидер провел личную встречу с главой Белого дома, в Кремле отмечали, что она прошла хорошо. Помощник президента Юрий Ушаков уточнял, что Путин после разговора с коллегой из США находился в отличном настроении.
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