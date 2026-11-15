Вопрос урегулирования украинского конфликта неразрывно связан с безопасностью в Европе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Об этом сообщила ИС «Вести» .

«Очевидно, что так или иначе урегулирование на Украине будет связано с новой архитектурой безопасности на европейском континенте. Это две составные вещи, и ни одна без другой существовать не сможет», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в Абу-Даби прошла трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины. После нее американские эмиссары встретились в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава государства выразил надежду, что представители Европы поддержат усилия по формированию новой, прочной архитектуры безопасности в регионе. Он подчеркнул, что прочный мир на Украине возможен только при достижении консенсуса в этом вопросе.

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