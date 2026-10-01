Песков заявил об отсутствии наработок по встрече Путина и Трампа в КНР
Встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Китае пока не назначали, он она может произойти, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.
«Пока нет никаких наработок относительно двусторонней встречи с Трампом. Посмотрим, будет ли она, но она вполне может состояться», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин может как хозяин мероприятия организовать трехсторонние переговоры с Путиным и Трампом на саммите АТЭС. Он добавил, что конкретных договоренностей о такой встрече нет.
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