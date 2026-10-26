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    В Кремле прокомментировали решение о возобновлении переговоров по Украине

    Песков: решение о возобновлении переговоров не ограничивает боевые действия

    Фото: РИА «Новости»

    Решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

    Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о готовности Москвы вернуться к переговорам. Он подчеркнул, что главной целью встреч станет достижение прочного мира и гарантии безопасности для России.

    Новый раунд может состояться в десятых числах ноября. Возможной площадкой для его проведения Песков назвал столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что процесс урегулирования украинского конфликта приближается к завершению.

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