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    В Кремле назвали размещение военного контингента НАТО на Украине продолжением войны

    Песков: размещение военного контингента на Украине станет продолжением войны

    Фото: РИА «Новости»

    Размещение военных контингентов НАТО и Евросоюза на Украине будет означать продолжение войны в более широких масштабах. Об этом в комментарии Первому каналу заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Вербально они (представители Европы — прим. ред.) пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби они делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине, что будет означать дальнейшее продолжение войны, причем в более широких масштабах», — отметил Песков.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил весь мир о последствиях ввода иностранного военного контингента на Украину. Глава государства заявил, что подобные действия будут означать начало войны с Россией. Европейские лидеры подталкивают свои страны к конфликту, а жители Европы понимают последствия такой политики, подчеркнул Путин.

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