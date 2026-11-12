Размещение военных контингентов НАТО и Евросоюза на Украине будет означать продолжение войны в более широких масштабах. Об этом в комментарии Первому каналу заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вербально они (представители Европы — прим. ред.) пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби они делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине, что будет означать дальнейшее продолжение войны, причем в более широких масштабах», — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил весь мир о последствиях ввода иностранного военного контингента на Украину. Глава государства заявил, что подобные действия будут означать начало войны с Россией. Европейские лидеры подталкивают свои страны к конфликту, а жители Европы понимают последствия такой политики, подчеркнул Путин.