Вучевич выдвинул Вучича на пост главы проигравшей парламентские выборы СПП

Бывший президент Сербии Александр Вучич может вновь возглавить Сербскую прогрессивную партию (СПП). Его кандидатуру предложил действующий председатель политического объединения Милош Вучевич, сообщил телеканал N1 .

На заседании главного совета партии в Белграде Вучевич выступил с инициативой провести 13 декабря внеочередное собрание для избрания нового руководства.

«Прошу вас поддержать предложение и позвольте мне взять на себя эту честь и ответственность и выдвинуть Александра Вучича на пост нового председателя Сербской прогрессивной партии», — сказал он.

Предложение прозвучало после досрочных парламентских выборов, состоявшихся 25 октября. По данным избиркома, после подсчета голосов с 8155 участков оппозиционный «Студенческий список» получил 52,73%, тогда как коалиция Вучича «Объединенная Сербия», включающая СПП, набрала 39,15%.

Вучич занимал пост председателя Сербской прогрессивной партии с 2012 по 2023 год.