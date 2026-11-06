Скандальное фото Зеленского с Мерцем разобрал профайлер

Совместное фото канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского вызвало недовольство в Сети. В выражениях лиц политиков читается чувство вины и психические проблемы. Об этом профайлер, политолог Руслан Панкратов сообщил aif.ru .

Мерц опубликовал в соцсетях фото со встречи в Берлине, пообещав поддерживать Украину. Под ним оставили сотни негативных комментариев.

«Главное в этой истории — не „странное лицо“ Зеленского, а недоверие, с которым часть аудитории встретила демонстрацию германо-украинской солидарности», — заявил профайлер.

В этом случае Мерц выступил руководителем страны, подтвердившей обязательства. Зеленский же сыграл роль бенефициара продолжения конфликта. Панкратов заявил, что на лицах политиков читается то, насколько различны их позиции.

«У Мерца присутствует страх разоблачения, чувство вины, у Зеленского явные признаки психического расстройства на фоне употребления каких-либо запрещенных веществ», — сказал он.

Ранее Мерц ушел от ответа на вопрос об увеличении поддержки Украины.