Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Появление европейских войск на Украине будет означать начало войны с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что европейские руководители стали подталкивать свои страны к конфликту, а жители Европы понимают последствия такой политики.

«Сейчас они говорят, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — сказал он.

Президент также заявил, что происходящее в Европе стало следствием системных ошибок западных глобалистов в политике, сфере безопасности и экономике. Путин напомнил о поддержке западными странами сепаратизма на Кавказе и расширения НАТО на восток.

По его словам, стремление включить Украину в альянс стало первопричиной нынешних трагических событий. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не угрожала Европе и не планирует этого делать.