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    Песков заявил, что делегация РФ расскажет об итогах переговоров после их завершения

    Песков: делегация РФ расскажет об итогах переговоров после их завершения

    Фото: РИА «Новости»

    Российская делегация расскажет об итогах переговоров после их окончания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

    «Конечно, нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби, и наша делегация на месте уже расскажет об этом», — подчеркнул представитель Кремля.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали 10 ноября и продолжаются сегодня, 11 ноября. При этом они снова идут за закрытыми дверями.

    Накануне переговоры продлились четыре с половиной часа с сорокаминутным перерывом. Подробнее о том, как прошел первый день консультаций — в нашей статье.

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