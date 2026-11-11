Песков заявил, что делегация РФ расскажет об итогах переговоров после их завершения

Песков: делегация РФ расскажет об итогах переговоров после их завершения

Российская делегация расскажет об итогах переговоров после их окончания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС .

«Конечно, нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби, и наша делегация на месте уже расскажет об этом», — подчеркнул представитель Кремля.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали 10 ноября и продолжаются сегодня, 11 ноября. При этом они снова идут за закрытыми дверями.

Накануне переговоры продлились четыре с половиной часа с сорокаминутным перерывом. Подробнее о том, как прошел первый день консультаций — в нашей статье.