Президент США Дональд Трамп высоко оценил работу пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Вы отлично справляетесь», — заявил Трамп.

Американский лидер также похлопал официального представителя Кремля по плечу и пожал ему руку перед началом переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Встреча началась в 12:15 (07:15 по московскому времени) и длилась меньше часа. Основной темой, как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, стал украинский вопрос. По завершении переговоров Путин был в отличном настроении.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев подчеркнул, что разговор глав России и Соединенных Штатов имеет значение для всего мира, несмотря на попытки представителей европейских стран помешать диалогу.