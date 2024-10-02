Суд поддерживает решение и предписание Управления о признании ГКУ МО «МОЦ ИКТ» нарушившим Закон о контрактной системе﻿

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «АЙ ТИ ПРОЕКТ ЦЕНТР» на действия ГКУ МО «МОЦ ИКТ» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» (Оператор электронной площадки) электронного аукциона на поставку моноблоков.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «АЙ ТИ ПРОЕКТ ЦЕНТР» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.
Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ГКУ МО «МОЦ ИКТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-134105/24).
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