Белоусов, Орешкин, Силуанов, Ушаков и Лавров участвуют в переговорах в Китае

Российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Шэньчжэне возглавили сразу несколько высокопоставленных чиновников. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На встрече присутствуют министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Стороны планируют обсудить вопросы стратегической стабильности. Ушаков отмечал, что переговоры не обойдутся без разговора об украинском вопросе.

Во время приветственного слова президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию, Соединенные Штаты и Китай объединяет общая ответственность за мир и безопасность и статус стран, победивших во Второй мировой войне.

Открытая часть переговоров продлилась более 10 минут. Затем главы государств приступили к обсуждению вопросов за закрытыми дверями.