Открытая часть переговоров Путина, Цзиньпина и Трампа продлилась более 10 минут

Открытая часть трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне завершилась. Она продлилась более 10 минут.

Приветственное слово сказали все три главы государства. В целом встреча продолжается уже более 30 минут.

Дональд Трамп заявил, что для него честь находиться вместе с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Путин отмечал, что Россию, Китай и США объединяет ответственность за мир и безопасность.

Для мероприятия лидеры КНР и РФ выбрали галстуки в темно-красных тонах, а Трамп появился в ярко-синем галстуке.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что переговоры вряд ли обойдутся без темы украинского урегулирования.