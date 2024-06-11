«Спорт-Экспресс»: ФК «Дженоа» заинтересовался полузащитником «Краснодара» Сперцяном
Представители ФК «Дженоа» могут сделать предложение полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Пока руководство итальянского клуба только изучает кандидатуру игрока. Однако, как добавил RT, офицального запроса в ФК «Краснодар» пока не было.
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