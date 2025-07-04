Глава Чехова проверил капитальный ремонт детского сада на улице Ильича

В Чехове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 4 на улице Ильича. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин побывал на объекте с проверкой и обсудил с подрядчиком ход и срок окончания работ.

Детский сад функционирует с 1965 года, за столь длительное время это его первое масштабное обновление. На данный момент строительство завершено на 20%. Специалисты уже полностью закончили демонтажные работы, возвели стены и перегородки на втором и частично на первом этажах. Сейчас рабочие занимаются заменой инженерных коммуникаций и кровли.