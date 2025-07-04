Лавров направил Рубио поздравление с Днем независимости США

Глава МИД России Сергей Лавров направил телеграмму государственному секретарю США Марко Рубио. Он поздравил его с Днем независимости страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США — Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты», — написал в поздравлении Лавров.

Министр добавил, что рассчитывает на развитие отношений между Россией и США «на созидательном векторе», укрепление их позитивной стабильности, взаимоуважения и учета национальных интересов друг друга.

В завершении телеграммы Лавров пожелал гражданам США следовать Декларации независимости США и идти путем мира и «общего процветания».

Накануне президент России Владимир Путин почти час разговаривал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.

После беседы Трамп заявил о своем неудовлетворении ситуацией вокруг Украины.