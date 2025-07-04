Глава Чехова провел встречу с волонтерами

С самого начала специальной военной операции муниципалитет оказывает неоценимую помощь фронту. Представители администрации и волонтеры Чехова собрались во Дворце культуры «Дружба» за круглым столом.

Глава Чехова Михаил Собакин, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Николай Трофимов и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Елена Корнейчук обсудили с активистами организацию работы волонтеров, закупки необходимого оборудования и медикаментов для бойцов СВО, материалов для изготовления окопных свечей и маскировочных сетей.

«Мы какое-то время назад договаривались о том, что периодически будем встречаться расширенным составом. С кем-то мы видимся почаще, с кем-то пореже, а цель у нас одна — поддержка нашего фронта», — подчеркнул Михаил Собакин.

В округе действуют около десяти волонтерских объединений, помогающих бойцам СВО на передовой и в госпиталях, а также жителям приграничных территорий. Одно из самых активных добровольческих сообществ — Чеховское благочиние. В мастерской при монастыре Вознесенская Давидова пустынь помимо, делают маскировочные сети, окопные свечи и шьют уникальные одеяла.