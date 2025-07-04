Глава Чехова провел встречу с работниками производства пищевой упаковки
Традиционные выездные встречи администрации с жителями проводят в муниципалитете, чтобы выявить проблемы и тут же их устранить. На этот раз задать интересующие вопросы представителям власти смогли сотрудники одного из крупных предприятий Чехова — завода «МолоПак».
Основными темами обращений сотрудников производства стали вопросы земельного характера, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, качества водоотведения.
«Продолжаем серию выездов в наши крупные, активно развивающиеся предприятия, чтобы наши жители могли, не отрываясь от производства задать вопросы администрации напрямую», — отметил Михаил Собакин.
Многодетные семьи интересовало обеспечение земельными участками и организации к ним подъездных дорог. Глава Чехова сообщил, что с начала года в округ подготовили к выдаче 77 участков. 13 семей уже оформили их в собственность, еще шесть находятся в процессе оформления, а 19 выбрали денежную компенсацию. К сентябрю ожидается формирование еще около 40 земельных участков. В прошлом году было построено пять дорог к объектам, в этом году сделают еще три.
Михаил Собакин поблагодарил руководство компании за предоставленную возможность общения с сотрудниками, а жителей — за активную позицию и неравнодушие к жизни округа.