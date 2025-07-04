Глава Чехова провел встречу с работниками производства пищевой упаковки

Традиционные выездные встречи администрации с жителями проводят в муниципалитете, чтобы выявить проблемы и тут же их устранить. На этот раз задать интересующие вопросы представителям власти смогли сотрудники одного из крупных предприятий Чехова — завода «МолоПак».

Многодетные семьи интересовало обеспечение земельными участками и организации к ним подъездных дорог. Глава Чехова сообщил, что с начала года в округ подготовили к выдаче 77 участков. 13 семей уже оформили их в собственность, еще шесть находятся в процессе оформления, а 19 выбрали денежную компенсацию. К сентябрю ожидается формирование еще около 40 земельных участков. В прошлом году было построено пять дорог к объектам, в этом году сделают еще три.