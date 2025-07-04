Во время атаки беспилотников в Сергиевом Посаде случилось несколько взрывов. Об этом рассказала очевидица в беседе с 360.ru.

По ее словам, громкие звуки раздались ранним утром, когда она и домочадцы спали. После взрыва показалось, что что-то случилось на соседней стройке.

«Начала засыпать. Случился еще хлопок. Мы уже вскочили и вышли на балкон, тогда уже увидели огромный столб черного дыма и огня с территории завода НИИРП на Звездочке и еще дым за гаражами», — сказала собеседница 360.ru.

Через какое-то время прогремел третий взрыв. Тогда семья расслышала звуки беспилотников. Потом раздался четвертый.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в результате атаки пострадали два человека, их госпитализировали. Врачи оценили состояние пациентов как среднетяжелое, их жизни ничто не угрожает.

БПЛА атаковали Сергиево-Посадский округ ранним утром. В результате ЧП начался пожар на подстанции в микрорайоне Звездочка. Без света остались Рабочий, Птицеградский, Звездочка, Клементьевский, Скобянка и наполовину Ферма. Энергетики уже приступили к ремонту.