Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 июля

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковье 3 июля. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, второй класс пожарной опасности установится на всей территории Подмосковья 4 июля.

В субботу, 5 июля, на большей части области также сохранится второй класс, однако в Ногинском лесничестве ожидают первый.

В воскресенье, 6 июля, ситуация сохранится, при этом в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах спрогнозировали третий класс опасности.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 26 градусов днем и опускаться до 11 ночью. Ожидается переменная облачность и порывистый ветер.