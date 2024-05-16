Сенатор Волошин поддержал запрет на продажу энергетиков для подростков | 360°

Власть 16 мая 2024, 17:15 Сенатор Волошин поддержал запрет на продажу энергетиков для подростков

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Сенатор от ДНР Александр Волошин поддержал законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом рассказал портал «Государственные новости»со ссылкой на Telegram-канал политика.

Волошин считает, что детей следует «оградить от отравы».

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«Ребенок в силу своего возраста не может определить степень опасности, которой подвергает себя, постоянно покупая эти опасные напитки», — написал он.

Сенатор добавил, что ответственность за употребление детьми энергетиков полностью лежит на взрослых.