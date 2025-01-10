Сенатор Рогозин заявил, что в будущем войны будут вестись с использованием роботов

Сенатор от Запорожской области, командир добровольческого отряда роботизированных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в будущем войны будут проходить с использованием роботов.

Он считает, что основная часть боевых действий будет вестись дистанционно.

«Люди будут управлять роботами, находясь в защищенных помещениях. Конечно, победа будет возможна лишь тогда, когда сапог солдата ступит на землю оппонента», — сказал собеседник.

Государствам следует сделать так, чтобы солдат выступал лишь в роли оператора и находился вне зоны поражения противника, поскольку его жизнь бесценна, добавил Рогозин.