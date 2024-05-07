«Сакральное действие». Хамзаев заявил, что дождь лишь украсил инаугурацию президента | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 15:34 «Сакральное действие». Хамзаев заявил, что дождь лишь украсил инаугурацию президента Депутат Хамзаев: инаугурация президента России прошла воодушевляюще и красиво РИА «Новости»

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В Москве прошла церемония инаугурации президента России. Владимир Путин принял присягу и обозначил направления работы. Дождливая погода лишь украсила его вступление в должность, заявил 360.ru руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Воодушевляюще. Понятно, что инаугурация — это не просто обязательное мероприятие. Сакральное действие по своей сути. Это клятва человека перед государством и обществом, и я не разделял бы эти понятия», — сказал он.

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В мероприятии, обратил внимание Хамзаев, приняли участие представители разных слоев общества:

«Конечно, в дождь не всегда удобное ходить в туфлях и костюме. Но, думаю, картинка стала красивее. Определенную эстетику на экране придал дождь», — заявил парламентарий.

С точки зрения содержания депутату инаугурация тоже понравилась. По его словам, Путин в своей речи четко обозначил задачи и призвал общество объединиться.

«Лично я верю в эту позицию. Считаю, что наша задача — сплотиться и поддержать президента, задачи СВО. Ребята, которые там, рискуя собственной жизнью, добиваются суверенитета, того, что в нормальном обществе обозначено как национальная безопасность», — сказал он.

Главным событием с точки зрения демонстрации поддержки, по мнению Хамзаева, стали выборы в марте. Избиратели показали стремление к независимой России.