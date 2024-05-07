«Вместе победим!» Путин завершил свою инаугурационную речь | 360°

Власть 07 мая 2024, 12:19 «Вместе победим!» Путин завершил свою инаугурационную речь Путин завершил свою инаугурационную речь фразой «Вместе победим!»

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Президент России Владимир Путин фразой «Вместе победим!» завершил свое выступление после инаугурации. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.

«Нужно помнить о трагической цене внутренних потрясений и смут, поэтому политическая система России должна быть устойчивой. Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед. Вместе победим!» — заявил он.

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Церемония инаугурации главы государства завершилась салютом из 30 залпов в честь президента.

Путин также заявлял, что Россия будет самостоятельно определять свою судьбу ради будущих поколений. По его словам, служение стране является священным долгом, обязанностью и огромной честью.

Кроме того, президент указал на имеющийся выбор у Запада: вернуться к сотрудничеству и диалогу или продолжить политику давления на Россию.