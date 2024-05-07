Инаугурация Путина 7 мая: обращение президента, главное | 360°

Власть 07 мая 2024, 12:59 (обновлено: 07 мая 2024, 14:08) Первое обращение Путина после инаугурации. О чем сказал президент Появилось полное видео обращения Путина после инаугурации РИА «Новости»

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Избранный президент России Владимир Путин вступил в должность 7 мая. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. После глава государства выступил с обращением, в котором поблагодарил народ страны за оказанное доверие.

Отдельные слова благодарности президент выразил героям страны, участникам СВО, всем, кто сражается за Отечество.

По словам Путина, в тексте президентской присяги сконцентрирована суть предназначения главы государства. И она в том, чтобы беречь Россию и служить ее народу.

Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Владимир Путин президент России

Глава государства подчеркнул, что интересы и безопасность россиян и впредь будут для него превыше всего.

«Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями», — добавил Путин.

Он выразил уверенность, что страна пройдет этот трудный рубежный период достойно и станет еще сильнее.

Обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это, прежде всего, народосбережение. Владимир Путин

Поддержка семейных ценностей, традиций, по мнению Путина, и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии и все уровни власти в России.

Говоря о внешнеполитическом курсе страны, глава государства заявил, что Россия будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного и честного партнера. А это, подчеркнул Путин, действительно мировое большинство.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними», — заметил он.

Президент выразил уверенность, что в сложном и стремительно меняющемся мире Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

Особое значение имеет государственная и общественно-политическая система страны, добавил президент. Она должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам.

При этом стабильность не означает косность. Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед. Владимир Путин

На сегодняшний день, по словам Путина, жители России, по сути, держат ответ перед нашей тысячелетней историей и предками, которые всегда ставили Родину на первое место и достигали высот, которые могли казаться недоступными.

«[Они] знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом», — указал президент.

Сейчас Россия уверенно смотрим вперед и планирует свое будущее, отметил он, выразив уверенность, что народ страны сможет вместе преодолеть все преграды и воплотить в жизнь все задуманное.

Закончил свое выступление глава государства фразой «Вместе победим!».