Почти 2,6 тысячи человек пригласили на инаугурацию Путина | 360°

07 мая 2024, 11:52
Почти 2,6 тысячи человек пригласили на инаугурацию Путина
Почти 2,6 тысячи человек пригласили на официальную церемонию инаугурации Владимира Путина в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
По его словам, в их числе депутаты Госдумы, сенаторы, министры, представители администрации, доверенные лица президента, а также гости Владимира Путина.
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Представитель Кремля также прокомментировал отказ послов ряда государств от участия в инаугурации.
«Это их решение, инаугурация в первую очередь для граждан России», — сказал Песков.
На церемонию Путин приехал на обновленном лимузине Aurus Senat российского производства. Перед присутствующими в Большом Кремлевском дворце он принес клятву и официально вступил в должность.
Кремль
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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