Почти 2,6 тысячи человек пригласили на инаугурацию Путина | 360°

Важное 07 мая 2024, 11:52 Почти 2,6 тысячи человек пригласили на инаугурацию Путина РИА «Новости»

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Почти 2,6 тысячи человек пригласили на официальную церемонию инаугурации Владимира Путина в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По его словам, в их числе депутаты Госдумы, сенаторы, министры, представители администрации, доверенные лица президента, а также гости Владимира Путина.

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Представитель Кремля также прокомментировал отказ послов ряда государств от участия в инаугурации.

«Это их решение, инаугурация в первую очередь для граждан России», — сказал Песков.

На церемонию Путин приехал на обновленном лимузине Aurus Senat российского производства. Перед присутствующими в Большом Кремлевском дворце он принес клятву и официально вступил в должность.