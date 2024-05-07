Майский снегопад в Москве сняли на видео | 360°

Москва 07 мая 2024, 08:20 Майский снегопад в Москве сняли на видео Снег выпал в Москве утром 7 мая РИА «Новости»

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В Москве утром 7 мая выпал снег. Из-за низкой температуры воздуха он не растаял сразу, а припорошил деревья, дороги и автомобили. 360.ru показал снятые очевидцами кадры с московских улиц.

Снегопад зафиксировали все столичные метеостанции — ВДНХ, Тушино, МГУ и Балчуг, отметил в своем Telegram метеоролог Евгений Тишковец. К утру столбик термометра в Москве опустился до +0,1 градуса. В Тушине ночью случились заморозки до -0,2 градуса.

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Москвичи сняли снегопад на видео и опубликовали в соцсетях. Снежинки покрыли распустившиеся цветы и позеленевшие деревья, подросший газон и капоты машин. Когда рассвело, снег на дорогах растаял, но осадки не прекратились. Дептранс Москвы предупредил о возможных заторах в некоторых районах города и посоветовал пересесть на общественный транспорт.

Непогода продлится до конца рабочей недели, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В Подмосковье из-за похолодания продлили отопительный сезон, а в Москве вернули тепло в соцобъекты и жилые дома.